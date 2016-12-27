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27 декабря 2016, 22:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Ливерпуля» разгромили «Сток Сити» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Футболисты «Ливерпуля» одержали волевую победу в матче 18-го тура чемпионата Англии, разгромив «Сток Сити».

Футболисты Ливерпуля одержали волевую победу в матче 18-го тура чемпионата Англии разгромив Сток Сити. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Ливерпуле во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу «красных». Счет в матче открыли футболисты «Сток Сити» — отличился Джонатан Уолтерс на 12-й минуте. «Ливерпуль» ответил голами Адама Лалланы (34), Роберто Фирмино (44) и Дэниела Старриджа (70), полузащитник «Сток Сити» Жанелли Имбула на 59-й минуте отправил мяч в свои ворота.

С 40 очками «Ливерпуль» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата, отставая на 6 баллов от лидирующего «Челси», «Сток Сити» (21 очко) — 13-й.

27.12.2016 20:15 основной раунд: 18-й тур Anfield Road
Ливерпуль 4:1 Стоук Сити
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Марк Хьюз
Голы
34′ Адам Лаллана 20
44′ Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 11
59′ Жаннелли Имбула 21
70′ Дэниэл Старридж 15
19 Джонатан Уолтерс (Э. Питерс) 12′
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
Джеймс Милнер 7
Деян Ловрен 6
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Садио Мане 19
Джордан Хендерсон 14
69′ Адам Лаллана 20
Эмре Джан 23
70′ Дивок Ориги 27
Дэниэл Старридж 15
79′ Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
Альберто Морено 18
33 Ли Грант
8 Глен Джонсон
3 Эрик Питерс
15 Бруну Мартинс Инди
17 Райан Шоукросс
19 Джонатан Уолтерс
4 Джо Аллен 36′
21 Жаннелли Имбула
18 Маме Бирам Диуф 75′
14 Ибрахим Афеллай
6 Глен Уилан 66′
32 Рамадан Собхи
25 Питер Крауч 84′
12 Вильфрид Бони
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
8 Угловые 2
9 Фолы 6
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Стоук Сити
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