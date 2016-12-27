Футболисты «Ливерпуля» разгромили «Сток Сити» в матче чемпионата Англии

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Встреча, прошедшая в Ливерпуле во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу «красных». Счет в матче открыли футболисты «Сток Сити» — отличился Джонатан Уолтерс на 12-й минуте. «Ливерпуль» ответил голами Адама Лалланы (34), Роберто Фирмино (44) и Дэниела Старриджа (70), полузащитник «Сток Сити» Жанелли Имбула на 59-й минуте отправил мяч в свои ворота.

С 40 очками «Ливерпуль» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата, отставая на 6 баллов от лидирующего «Челси», «Сток Сити» (21 очко) — 13-й.