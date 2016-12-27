Футболисты «Ливерпуля» разгромили «Сток Сити» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Футболисты «Ливерпуля» одержали волевую победу в матче 18-го тура чемпионата Англии, разгромив «Сток Сити».
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Встреча, прошедшая в Ливерпуле во вторник, завершилась со счетом 4:1 в пользу «красных». Счет в матче открыли футболисты «Сток Сити» — отличился Джонатан Уолтерс на 12-й минуте. «Ливерпуль» ответил голами Адама Лалланы (34), Роберто Фирмино (44) и Дэниела Старриджа (70), полузащитник «Сток Сити» Жанелли Имбула на 59-й минуте отправил мяч в свои ворота.
С 40 очками «Ливерпуль» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата, отставая на 6 баллов от лидирующего «Челси», «Сток Сити» (21 очко) — 13-й.
|27.12.2016 20:15
|основной раунд: 18-й тур
|Anfield Road
|Ливерпуль
|4:1
|Стоук Сити
|Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Марк Хьюз
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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