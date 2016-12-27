Новичка «Астаны» назвали легионером года в Румынии

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Первое место с 45,6% голосов занял нападающий Аздрен Лулаку, до перехода в «Астану» выступавший за «Газ Метан». В 20 матчах чемпионата Румынии 28-летний албанский форвард забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.



Также на звание самого ценного легионера уходящего года в Румынии претендовали атакующий полузащитник бухарестского «Динамо» Антун Палич (Хорватия) — 23,3%, его коллега по амплуа из «Астры» Филипе Тейшейра (Португалия) — 13,9%, центральный хавбек «Стяуа» Фернандо Болдрин (Бразилия) — 10,7% и бывший партнёр Лулаку по «Газ Метану», полузащитник Эрик де Оливейра Перейра (Бразилия) — 6,5%.