Филипп Лам: Я не хочу быть тренером

— Определенно, я не хочу быть тренером, — цитирует Globo Лама. — Конечно, у меня большой опыт в футболе, поэтому я подумаю, как приложить свои знания, как использовать их в будущем. У меня есть акции ряда компаний, хотелось бы быть ближе к бизнесу. Мне это кажется интересным и сложным.