Филипп Лам: Я не хочу быть тренером
Защитник «Баварии» Филипп Лам отметил, что не хочет после завершения карьеры заниматься тренерской деятельностью. Ранее появлялась информация, что Ламу будет предложено место в администрации мюнхенского клуба.
— Определенно, я не хочу быть тренером, — цитирует Globo Лама. — Конечно, у меня большой опыт в футболе, поэтому я подумаю, как приложить свои знания, как использовать их в будущем. У меня есть акции ряда компаний, хотелось бы быть ближе к бизнесу. Мне это кажется интересным и сложным.
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