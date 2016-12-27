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27 декабря 2016, 22:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Филипп Лам: Я не хочу быть тренером

Защитник «Баварии» Филипп Лам отметил, что не хочет после завершения карьеры заниматься тренерской деятельностью. Ранее появлялась информация, что Ламу будет предложено место в администрации мюнхенского клуба.

— Определенно, я не хочу быть тренером, — цитирует Globo Лама. — Конечно, у меня большой опыт в футболе, поэтому я подумаю, как приложить свои знания, как использовать их в будущем. У меня есть акции ряда компаний, хотелось бы быть ближе к бизнесу. Мне это кажется интересным и сложным.

Бавария
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