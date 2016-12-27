Касильяс может перейти из «Порту» в «Марсель»

«Марсель» хочет усилить вратарскую линию и помимо Касильяса рассматривает кандидатуру 17-летнего голкипера «Тулузы» Альбана Лафона.



После 19 туров французской Лиги 1 «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В 19 матчах чемпионата Франции «Марсель» пропустил 19 мячей и делит четвёртую строчку по этому показателю.