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27 декабря 2016, 22:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Касильяс может перейти из «Порту» в «Марсель»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может продолжить карьеру во Франции. Заинтересованность в переходе 35-летнего вратаря выражает «Марсель», утверждает RTL.

«Марсель» хочет усилить вратарскую линию и помимо Касильяса рассматривает кандидатуру 17-летнего голкипера «Тулузы» Альбана Лафона.

После 19 туров французской Лиги 1 «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В 19 матчах чемпионата Франции «Марсель» пропустил 19 мячей и делит четвёртую строчку по этому показателю.

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