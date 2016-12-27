Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28277131/
27 декабря 2016, 21:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Тренер «Тоттенхэма» Почеттино «украл» у своих футболистов Рождество

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино нарушил давнюю традицию клуба и вызвал футболистов на тренировку 25 декабря, когда все католики и протестанты в мире празднуют Рождество, сообщает The Sun.

МОСКВА 27 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио <span class=error>Почеттино</span> нарушил давнюю традицию клуба и вызвал футболистов на тренировку 25 декабря когда все католики и протестанты в мире празднуют Рождество сообщает The Sun. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации таблоида, ранее игроки «Тоттенхэма» всегда проводили рождественский день со своими семьями, но в этот раз Почеттино отменил выходной и провел полноценное тренировочное занятие. При этом решение специалиста выглядит странным еще и потому, что следующий матч в чемпионате Англии «Тоттенхэм» проведет против «Саутгемптона» только 28 декабря, тогда как основная часть матчей 18-го тура прошла 26 числа.

«Шпоры» проведут три игры в рамках «Boxing day», как называют в Англии период, когда в рождественские каникулы команды проводят сразу ряд туров чемпионата страны с небольшими перерывами на отдых. 28 декабря «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном», 1 января — с «Уотфордом», а 4 января — с «Челси».

После 17 сыгранных матчей «шпоры» идут на пятом месте в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 33 очка.

Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года