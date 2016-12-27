Тренер «Тоттенхэма» Почеттино «украл» у своих футболистов Рождество

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По информации таблоида, ранее игроки «Тоттенхэма» всегда проводили рождественский день со своими семьями, но в этот раз Почеттино отменил выходной и провел полноценное тренировочное занятие. При этом решение специалиста выглядит странным еще и потому, что следующий матч в чемпионате Англии «Тоттенхэм» проведет против «Саутгемптона» только 28 декабря, тогда как основная часть матчей 18-го тура прошла 26 числа.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 20, 4.01.2017, 23:00 -:- Тоттенхэм Хотспур Челси

«Шпоры» проведут три игры в рамках «Boxing day», как называют в Англии период, когда в рождественские каникулы команды проводят сразу ряд туров чемпионата страны с небольшими перерывами на отдых. 28 декабря «Тоттенхэм» сыграет с «Саутгемптоном», 1 января — с «Уотфордом», а 4 января — с «Челси».