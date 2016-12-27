«Шанхай Шэньхуа»: Ди Мария? Некоторые аморальные СМИ всё чаще переходят грань

Ранее СМИ сообщили, что представители некоего китайского клуба уже контактировали с футболистом и его агентом Жорже Мендешем.



«Мы понимаем, что фиктивные слухи в настоящее время неуклонно распространяются с приближением трансферного окна. Некоторые аморальные иностранные СМИ всё чаще переходят грань, зная, что у нас нет ни времени, ни сил, чтобы отвечать на каждый придуманный слух.



У клубов китайской Суперлиги глубокие карманы, но мы будем покупать только тех игроков, которые отвечают нашим потребностям. Мы ничего не делаем по наитию», — цитирует представителя клуба Goal со ссылкой на китайские СМИ.