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27 декабря 2016, 21:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шанхай Шэньхуа»: Ди Мария? Некоторые аморальные СМИ всё чаще переходят грань

В китайском «Шанхай Шэньхуа» опровергли слухи о возможном переходе полузащитника «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхеля Ди Марии.

В китайском Шанхай Шэньхуа опровергли слухи о возможном переходе полузащитника <span class=error>ПСЖ</span> и сборной Аргентины <span class=error>Анхеля</span> Ди Марии. Увеличить
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Ранее СМИ сообщили, что представители некоего китайского клуба уже контактировали с футболистом и его агентом Жорже Мендешем.

«Мы понимаем, что фиктивные слухи в настоящее время неуклонно распространяются с приближением трансферного окна. Некоторые аморальные иностранные СМИ всё чаще переходят грань, зная, что у нас нет ни времени, ни сил, чтобы отвечать на каждый придуманный слух.

У клубов китайской Суперлиги глубокие карманы, но мы будем покупать только тех игроков, которые отвечают нашим потребностям. Мы ничего не делаем по наитию», — цитирует представителя клуба Goal со ссылкой на китайские СМИ.

ПСЖ
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