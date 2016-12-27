Мхитарян не попал в десятку лучших спортсменов Армении в 2016 году
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не попал в десятку лучших спортсменов Армении.
Лучшим спортсменом 2016 года по версии спортивных журналистов Армении стал борец Артур Алексанян, который стал олимпийским чемпионом Рио. В первой десятке оказались трое борцов, пятеро тяжелоатлетов и два гимнаста. Непопадание капитана сборной Армении по футболу в первую десятку вызвало возмущение болельщиков и главы Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.
— Все наши спортсмены достойны высокой оценки, без исключений. Однако вклад и достижения Генриха Мхитаряна в самом массовом виде спорта, футболе неоспоримы, — цитирует официальный сайт Федерации футбола Армении Айрапетяна. — Об этом знают все, даже те, которые попытались сочинить сказки о составлении списка претендентов на звание лучшего спортсмена года. Они осуществляют «гениальную» операцию «никаких футболистов в лучшей десятке».
Это аморально, и именно эти же самые «аморальные» чиновники, которые так презирают и унижают футбол, не имеют права говорить
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