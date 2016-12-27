«Рома» хочет арендовать у «Челси» 20-летнего полузащитника Мусонду
Полузащитник «Челси» Шарли Мусонда может перейти на правах аренды в «Рому». Как сообщает Le Figaro со ссылкой на Sky Sport Italia, римляне ищут краткосрочную замену Мохамеду Салаху, который в январе отправится на Кубок Африки. «Рома» готова арендовать Мусонду до конца сезона.
20-летний бельгиец с января этого года выступал в аренде за «Бетис», но 1 декабря досрочно вернулся в «Челси»
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