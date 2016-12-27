Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт»

Контракт Фрингса с клубом рассчитан до июня 2018 года. «Дармштадт» после 16 туров Бундеслиги набрал 8 очков и идёт на последнем месте в турнирной таблице. 5 декабря руководство отправило в отставку предыдущего главного тренера команды Норберта Майера.



Фрингс — обладатель серебряных медалей чемпионата мира—2002 и бронзы ЧМ-2006, а также серебряный призёр чемпионата Европы—2008 в составе сборной Германии. Последним местом работы немца был «Вердер», он входил в тренерский штаб Виктора Скрипника, уволенного в сентябре этого года.