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27 декабря 2016, 20:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Торстен Фрингс возглавил «Дармштадт»

Бывший полузащитник сборной Германии, «Баварии» и «Вердера» Торстен Фрингс назначен новым главным тренером «Дармштадта», сообщается на официальном сайте команды.

Контракт Фрингса с клубом рассчитан до июня 2018 года. «Дармштадт» после 16 туров Бундеслиги набрал 8 очков и идёт на последнем месте в турнирной таблице. 5 декабря руководство отправило в отставку предыдущего главного тренера команды Норберта Майера.

Фрингс — обладатель серебряных медалей чемпионата мира—2002 и бронзы ЧМ-2006, а также серебряный призёр чемпионата Европы—2008 в составе сборной Германии. Последним местом работы немца был «Вердер», он входил в тренерский штаб Виктора Скрипника, уволенного в сентябре этого года.

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