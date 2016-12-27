«ПСЖ» отправил «Фиорентине» запрос по Бернардески

Французский клуб уже отправил итальянцам запрос о цене 22-летнего футболиста.

Отмечается, что в Бернардески заинтересованы также «Интер», «Ювентус» и «Челси», однако футболист вряд ли покинет команду в зимнее трансферное окно. Руководство «Фиорентины» высоко ценит игрока и надеется, что он поможет клубу высоко финишировать в чемпионате Италии.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в серии А, забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи. «Фиорентина» занимает 9-е место в чемпионате.