Экс-полузащитник сборной Германии по футболу Фрингс возглавил «Дармштадт»

Контракт Фрингса с «Дармштадтом» рассчитан до июня 2018 года. «Дармштадт» с 8 очками в 16 турах идет на последнем 18-м месте в чемпионате. 5 декабря главный тренер клуба Норберт Майер был отправлен в отставку.

«Я очень рад, что руководство “Дармштадта” доверяет мне. Я с нетерпением жду этого вызова в особенном клубе, который наилучшим образом подходит для меня. Я понимаю сложность стоящей передо мной задачи, но я всегда был борцом и командным игроком», — сказал Фрингс.

Фрингс — чемпион и обладатель Кубка Германии-2005 в составе мюнхенской «Баварии», обладатель серебряных медалей чемпионата мира-2002 и бронзы ЧМ-2006, серебряный призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной Германии. Футболист, завершивший карьеру в 2013 году, ранее входил в тренерский штаб Виктора Скрипника в бременском «Вердере». После отставки Скрипника в сентябре Фрингс также покинул команду.