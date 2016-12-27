«Сельта» и «Галатасарай» поспорят за форварда сборной Чили
Нападающий «Хоффенхайма» и сборной Чили Эдуардо Варгас изъявил желание покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Согласно изданию AS, футболист недоволен отсутствием игровой практики и хочет сменить клубную прописку в самое ближайшее время.
По информации источника, главным претендентом на 27-летнего игрока являлся «Галатасарай», но предложение о переходе Варгаса сделала и «Сельта». В испанском клубе уже выступают три игрока сборной Чили, поэтому теперь именно этот коллектив считается фаворитом в борьбе за форварда «Хоффенхайма».
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