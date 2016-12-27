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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28276326/
27 декабря 2016, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Сельта» и «Галатасарай» поспорят за форварда сборной Чили

Нападающий «Хоффенхайма» и сборной Чили Эдуардо Варгас изъявил желание покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно изданию AS, футболист недоволен отсутствием игровой практики и хочет сменить клубную прописку в самое ближайшее время.

По информации источника, главным претендентом на 27-летнего игрока являлся «Галатасарай», но предложение о переходе Варгаса сделала и «Сельта». В испанском клубе уже выступают три игрока сборной Чили, поэтому теперь именно этот коллектив считается фаворитом в борьбе за форварда «Хоффенхайма».

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