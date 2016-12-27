Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28276168/
27 декабря 2016, 19:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Арсен Венгер: Я очень уважаю Жиру, он настоящий боец

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что высоко ценит нападающего Оливье Жиру за его боевой характер и высокую мотивацию, несмотря на то, что французу редко удается попасть в стартовый состав.

За лондонцев 30-летний форвард играет с 2012 года, а в текущем сезоне забил 4 мяча в 11 матчах премьер-лиги.

— Это тяжелый сезон для него, — цитирует Express Венгера. — Ведь Жиру не всегда выходит на поле, а если играет хорошо, то я не всегда могу поставить его в состав на следующий матч. Но у нас с ним честные взаимоотношения. Я его очень уважаю, и он это знает. Несмотря на то, что Оливье проводит мало времени на поле, у него высокая мотивация.

С другой стороны — это его работа, он всегда должен быть готов выйти на поле и забить. Когда вы попали в состав — это фантастика, если нет, то ждите своего шанса. У Жиру есть качества, которые необходимы нашей команде. У него есть то, чего не имеют другие игроки. Он настоящий боец.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

"Зенит" готовит трансфер века

Супергол Мхитаряна. Его должен увидеть каждый!

ЦСКА нашел нового Мусу