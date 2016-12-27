Арсен Венгер: Я очень уважаю Жиру, он настоящий боец

За лондонцев 30-летний форвард играет с 2012 года, а в текущем сезоне забил 4 мяча в 11 матчах премьер-лиги.

— Это тяжелый сезон для него, — цитирует Express Венгера. — Ведь Жиру не всегда выходит на поле, а если играет хорошо, то я не всегда могу поставить его в состав на следующий матч. Но у нас с ним честные взаимоотношения. Я его очень уважаю, и он это знает. Несмотря на то, что Оливье проводит мало времени на поле, у него высокая мотивация.

С другой стороны — это его работа, он всегда должен быть готов выйти на поле и забить. Когда вы попали в состав — это фантастика, если нет, то ждите своего шанса. У Жиру есть качества, которые необходимы нашей команде. У него есть то, чего не имеют другие игроки. Он настоящий боец.