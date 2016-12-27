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27 декабря 2016, 19:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» близок к аренде Ринкона с обязательством выкупа

Полузащитник «Дженоа» Томас Ринкон близок к переходу в «Ювентус».

Стороны далеко продвинулись в переговорах, и в ближайшее время сделка может быть завершена, информирует сайт журналиста Ди Марцио.

По данным источника, туринцы арендуют 28-летнего футболиста за € 2 млн и будут обязаны впоследствии выкупить трансфер Ринкона за € 7−8 млн. При этом трансфер не исключает возможного перехода в «Ювентус» полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провёл 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки.

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