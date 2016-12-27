«Ювентус» близок к аренде Ринкона с обязательством выкупа

Стороны далеко продвинулись в переговорах, и в ближайшее время сделка может быть завершена, информирует сайт журналиста Ди Марцио.



По данным источника, туринцы арендуют 28-летнего футболиста за € 2 млн и будут обязаны впоследствии выкупить трансфер Ринкона за € 7−8 млн. При этом трансфер не исключает возможного перехода в «Ювентус» полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.



В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провёл 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки.