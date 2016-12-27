Шевчук: У меня есть предложения от других клубов, но хочу стать тренером

«У меня ещё есть несколько предложений, но я сразу сказал, что хочу закончить на высокой ноте в “Шахтёре”, в большом клубе. Для меня большая честь, что я провёл в клубе почти 13 лет с перерывами.



Я уже взрослый парень, должен осмыслить всё это, принять. Карьера футболиста заканчивается, буду перестраиваться, надо учиться. Я хочу стать тренером, потому надо много учиться, развиваться, ездить, смотреть», — цитирует Шевчука официальный сайт телеканалов «Футбол 1/ Футбол 2».