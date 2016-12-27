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27 декабря 2016, 18:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шевчук: У меня есть предложения от других клубов, но хочу стать тренером

37-летний украинский защитник Вячеслав Шевчук, накануне объявивший о завершении карьеры, рассказал, чем хочет заниматься в будущем.

«У меня ещё есть несколько предложений, но я сразу сказал, что хочу закончить на высокой ноте в “Шахтёре”, в большом клубе. Для меня большая честь, что я провёл в клубе почти 13 лет с перерывами.

Я уже взрослый парень, должен осмыслить всё это, принять. Карьера футболиста заканчивается, буду перестраиваться, надо учиться. Я хочу стать тренером, потому надо много учиться, развиваться, ездить, смотреть», — цитирует Шевчука официальный сайт телеканалов «Футбол 1/ Футбол 2».

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