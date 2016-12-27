«Аякс» арендует у «Реала» Эдегора

Подробности сделки не сообщаются.

Ранее сообщалось о том, что норвежца арендует «Ренн», но позже тренерский штаб французского клуба отказался от этой идеи в связи с неопытностью хавбека.

18-летний футболист перешел в «Реал» в январе 2015 года из «Стремсгодсета» за 4 миллиона евро. Зарплата скандинава в «Королевском клубе» составляет 2,5 миллиона евро за сезон, что превышает зарплату некоторых игроков первой команды мадридцев.