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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28275640/
27 декабря 2016, 18:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Аякс» арендует у «Реала» Эдегора

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий за «Кастилью» (молодежная команда мадридцев), в зимнее трансферное окно будет арендован «Аяксом».

Подробности сделки не сообщаются.

Ранее сообщалось о том, что норвежца арендует «Ренн», но позже тренерский штаб французского клуба отказался от этой идеи в связи с неопытностью хавбека.

18-летний футболист перешел в «Реал» в январе 2015 года из «Стремсгодсета» за 4 миллиона евро. Зарплата скандинава в «Королевском клубе» составляет 2,5 миллиона евро за сезон, что превышает зарплату некоторых игроков первой команды мадридцев.

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