Зидан вернет из «Айнтрахта» 19-летнего защитника на замену Пепе

По информации источника, наставник «сливочных» Зинедин Зидан уже нашел замену опытному игроку сборной Португалии. Отмечается, что французский специалист вернет в команду 19-летнего защитника Хесуса Вальехо, который на данный момент выступает за «Айнтрахт» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Пепе может отправится в чемпионат Китая. Также в его услугах был заинтересован «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Вальехо провел во всех турнирах за «Айнтрахт» 17 матчей и получил три желтые карточки.