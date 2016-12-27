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27 декабря 2016, 18:11 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Зидан вернет из «Айнтрахта» 19-летнего защитника на замену Пепе

Защитник мадридского «Реала» Пепе может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, наставник «сливочных» Зинедин Зидан уже нашел замену опытному игроку сборной Португалии. Отмечается, что французский специалист вернет в команду 19-летнего защитника Хесуса Вальехо, который на данный момент выступает за «Айнтрахт» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Пепе может отправится в чемпионат Китая. Также в его услугах был заинтересован «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Вальехо провел во всех турнирах за «Айнтрахт» 17 матчей и получил три желтые карточки.

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