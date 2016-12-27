«Гамбург» купил у «Кёльна» защитника сборной Албании Маврая
Защитник «Кёльна» и сборной Албании Мергим Маврай продолжит карьеру в «Гамбурге».
30-летний футболист после успешного прохождения медицинского осмотра подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2019 года, информирует официальный сайт «Гамбурга».
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Маврай, выступавший за «Кёльн» с 2014 года, провёл 16 матчей (все — с первых минут), в которых получил две жёлтые карточки.
После 16 туров чемпионата Германии «Гамбург» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
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