Во Франции в сборных года преобладают игроки «ПСЖ»

Их в ней шесть и четыре соответственно. Исключением стала вратарская позиция, которую занял голкипер «Сент-Этьена» Рюффье.

Вот как целиком выглядит состав этой команды: Рюффье — Орье («ПСЖ»), Глик («Монако»), Тиагу Силва («ПСЖ»), Сидибе — Бернарду Силва (оба — «Монако»), Верратти, Рабьо (оба — «ПСЖ»), Лемар («Монако»), Кавани, Ибрагимович (оба — «ПСЖ»).

Газета L’Equipe в свою очередь обнародовала сегодня символическую сборную, составленную журналистами издания. В ней представителей «ПСЖ» еще на одного больше — добавился центральный защитник Маркиньюс. Кроме того, на позицию левого полузащитника помещен Дембеле, перешедший летом из «Ренна» в дортмундскую «Боруссию». Отсутствуют Глик и Лемар. В остальном те же люди, что и версии интернет-пользователей.

Ни одного места в обоих вариантах не получили футболисты лидирующей в текущем первенстве «Ниццы», но тому есть логичные объяснения. Правый защитник Рикарду Перейра уступил при голосовании такому сильному конкуренту, как Орье, Бен Арфа был лидером «орлят» в прошлом сезоне, но в этом, перейдя в «ПСЖ», появляется на поле нечасто, полузащитник Козьелло тоже в последнее время потерял место в основном составе, а Балотелли играет лишь с сентября, да еще через раз.