Фонсека: Верю, что в 2017 году «Шахтёр» завоюет все трофеи, что запланировал

«Уходящий год был для меня очень интенсивным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями. Я выиграл Кубок Португалии с “Брагой”, потом переехал на Украину, и здесь всё закрутилось по-другому: суперопыт, новые люди — всё было иначе.



В новый год я войду с хорошим настроением, так как верю — кульминацией его будут наши победы. Мы завоюем все титулы, что запланировали», — сказал Фонсека в интервью официальному сайту «Шахтёра».