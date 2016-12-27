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27 декабря 2016, 17:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фонсека: Верю, что в 2017 году «Шахтёр» завоюет все трофеи, что запланировал

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от 2017 года.

Главный тренер донецкого Шахтёра <span class=error>Паулу</span> <span class=error>Фонсека</span> поделился ожиданиями от 2017 года. Увеличить
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«Уходящий год был для меня очень интенсивным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями. Я выиграл Кубок Португалии с “Брагой”, потом переехал на Украину, и здесь всё закрутилось по-другому: суперопыт, новые люди — всё было иначе.

В новый год я войду с хорошим настроением, так как верю — кульминацией его будут наши победы. Мы завоюем все титулы, что запланировали», — сказал Фонсека в интервью официальному сайту «Шахтёра».

Шахтер Д
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