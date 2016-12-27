Мане поедет на сбор «Ордабасы»
По информации Sports.kz, сегодня, 27 декабря, решился вопрос с участием сенегальца Малика Мане в первом турецком УТС «Ордабасы».
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Сегодня главный тренер шымкентской команды Бахтияр Байсеитов связался по телефону с менеджером игрока и договорился об его участии в сборе «Ордабасы». При этом вопрос возможного подписания контракта сенегальского футболиста с шымкентским клубом будет решаться уже в Турции.
В турнире КПЛ-2016 28-летний Малик Мане, напоминаем, выступал в составе «Тараза», где в 30 поединках соревнования забил 13 мячей.
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