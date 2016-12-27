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27 декабря 2016, 17:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Мане поедет на сбор «Ордабасы»

По информации Sports.kz, сегодня, 27 декабря, решился вопрос с участием сенегальца Малика Мане в первом турецком УТС «Ордабасы».

По информации Sports.kz сегодня 27 декабря решился вопрос с участием <span class=error>сенегальца</span> <span class=error>Малика</span> <span class=error>Мане</span> в первом турецком <span class=error>УТС</span> <span class=error>Ордабасы</span>. Увеличить
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Сегодня главный тренер шымкентской команды Бахтияр Байсеитов связался по телефону с менеджером игрока и договорился об его участии в сборе «Ордабасы». При этом вопрос возможного подписания контракта сенегальского футболиста с шымкентским клубом будет решаться уже в Турции.

В турнире КПЛ-2016 28-летний Малик Мане, напоминаем, выступал в составе «Тараза», где в 30 поединках соревнования забил 13 мячей.

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