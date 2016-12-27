Симеоне продолжит работу с «Атлетико» и в сезоне-2017/18

Ранее сообщалось об интересе к аргентинскому специалисту со стороны «Интера», «Лацио» и «ПСЖ». По окончании сезона-2015/16 Симеоне заявил о готовности сменить команду, но руководству «матрасников» удалось убедить тренера продолжить работу в клубе.

— Симеоне продолжит работу с «Атлетико», — цитирует AS Хиля. — Кроме того, он отработает в нашей команде и следующий сезон.