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27 декабря 2016, 17:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Симеоне продолжит работу с «Атлетико» и в сезоне-2017/18

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль сообщил, что главный тренер команды Диего Симеоне останется в клубе как минимум до конца сезона-2017/18.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинскому специалисту со стороны «Интера», «Лацио» и «ПСЖ». По окончании сезона-2015/16 Симеоне заявил о готовности сменить команду, но руководству «матрасников» удалось убедить тренера продолжить работу в клубе.

— Симеоне продолжит работу с «Атлетико», — цитирует AS Хиля. — Кроме того, он отработает в нашей команде и следующий сезон.

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