Симеоне продолжит работу с «Атлетико» и в сезоне-2017/18
Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль сообщил, что главный тренер команды Диего Симеоне останется в клубе как минимум до конца сезона-2017/18.
Ранее сообщалось об интересе к аргентинскому специалисту со стороны «Интера», «Лацио» и «ПСЖ». По окончании сезона-2015/16 Симеоне заявил о готовности сменить команду, но руководству «матрасников» удалось убедить тренера продолжить работу в клубе.
— Симеоне продолжит работу с «Атлетико», — цитирует AS Хиля. — Кроме того, он отработает в нашей команде и следующий сезон.
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