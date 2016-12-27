Участие Руни в матче с «Мидлсбро» маловероятно из-за травмы бедра

По словам португальского специалиста, накануне, во время тренировки, Руни почувствовал боль в бедре и вряд ли сыграет в следующем матче с «Мидлсбро», который состоится 31 декабря.



«Не думаю, что он сыграет в следующем матче, но надеюсь на это. Нужно последить за его восстановлением. Это очень странная травма. Мышца может быть повреждена, но вы можете ничего не чувствовать и некоторое время продолжать хорошо двигаться. Сомневаюсь, что он успеет восстановиться за четыре дня», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.