Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28274969/
27 декабря 2016, 17:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Участие Руни в матче с «Мидлсбро» маловероятно из-за травмы бедра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему нападающий Уэйн Руни пропустил матч 18-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:1).

По словам португальского специалиста, накануне, во время тренировки, Руни почувствовал боль в бедре и вряд ли сыграет в следующем матче с «Мидлсбро», который состоится 31 декабря.

«Не думаю, что он сыграет в следующем матче, но надеюсь на это. Нужно последить за его восстановлением. Это очень странная травма. Мышца может быть повреждена, но вы можете ничего не чувствовать и некоторое время продолжать хорошо двигаться. Сомневаюсь, что он успеет восстановиться за четыре дня», — приводит слова Моуринью официальный сайт клуба.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена