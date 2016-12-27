Деку: В «Порту» пили много. Однажды трое просто упали на поле перед Моуринью
Экс-полузащитник «Порту» Деку рассказал в программе Aqui com Benja на телеканале Fox истории о бывших командах.
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О первой истории Деку напомнил бывший одноклубник Дерлей.
«Хочу, чтобы Деку рассказал вам одну интересную историю, которая произошла с нами в “Порту”.
— Не знаю, как сейчас, а раньше была поговорка: «Хорошая команда много пьет», — заявил Деку. — Это сейчас все изменилось, на столах одна газировка. В те годы мы еще тренировались неподалеку от стадиона «Драгау». И у меня был знакомый, у которого был ресторанчик совсем рядом. Еда там была очень вкусная. Мы каждый день там обедали. Но при этом еще и пили вино. Черт, очень много пили!
— Вся команда?
— Да, конечно. Это было обязательно. Кто не пил, тому все равно приходилось участвовать, — смеется Деку. — И вот однажды Моуринью назначил тренировку на пять вечера. Перед ней мы все отправились на обед, как обычно выпили. В итоге трое игроков просто упали на поле, прямо перед Моуринью. Как он бесился, вы бы видели! Тут же закончил тренировку.
Ну парни отправились в раздевалку, там были припасены еще бутылки пива и вина. И вот так все сидели до 10 вечера, ели и пили. На следующий день Моуринью хотел нас всех поубивать. Сложная у нас была команда в то время, пили и правда много.
— Но выиграла все возможные титулы?
— Да, все. У нас же был русский футболист, Аленичев.
— Тоже пил?
— Ну, он же привык к водке, для него вино вообще было как вода, — смеется Деку.
Также Деку рассказал, как однажды общался с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. «Ну как общался, пришел узнать, можно ли мне уехать во “Флуминенсе”, так как в то время начались проблемы с детьми. Не мог оставаться в Англии. Мне сказали, или плати за себя, или придется остаться. Посыл был таким: если “Челси” отпустит одного дорогостоящего футболиста, его примеру захотят последовать и другие. Я подумал, что “Челси” мог бы в обмен взять нескольких перспективных игроков из “Флуминенсе”. Но в итоге клубы договорились», — сообщил Деку.
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