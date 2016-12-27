Уилшир попал в сферу интересов «Ромы» и «Милана»

Как сообщает Calciomercato, хавбеком заинтересовались «Рома» и «Милан».



Ранее в СМИ сообщалось, что руководство лондонского клуба пока не планировало переговоров о продлении контракта с Уилширом, чем и могут воспользоваться итальянские команды. Действующее соглашение хавбека с «Арсеналом» истекает уже через полтора года.



В текущем сезоне 24-летний игрок провёл в АПЛ 16 матчей и отметился одной голевой передачей.