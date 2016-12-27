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27 декабря 2016, 17:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уилшир попал в сферу интересов «Ромы» и «Милана»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, который выступает в «Борнмуте» на правах аренды, может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Calciomercato, хавбеком заинтересовались «Рома» и «Милан».

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство лондонского клуба пока не планировало переговоров о продлении контракта с Уилширом, чем и могут воспользоваться итальянские команды. Действующее соглашение хавбека с «Арсеналом» истекает уже через полтора года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провёл в АПЛ 16 матчей и отметился одной голевой передачей.

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