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27 декабря 2016, 17:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Адебайор может продолжить карьеру в Испании, Катаре или Китае

Нападающий Эммануэль Адебайор, который осенью находился в шаге от перехода в «Лион», по-прежнему без команды.

Как рассказал представитель футболиста, в услугах 32-летнего игрока заинтересованы клубы из Китая и Катара. В Европе тоголезца хочет заполучить «Валенсия».

«Для Эммануэля приоритетом является Кубок африканских наций. Есть контакты в Китае и Катаре. В Европе запрос сделала “Валенсия”. Кубок Африки будет иметь решающее значение», — цитирует представителя игрока Get Football News France.

Последним клубом Эммануэля Адебайора был «Кристал Пэлас», в футболке которого нападающий в прошлом сезоне провёл 12 матчей.
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