Адебайор может продолжить карьеру в Испании, Катаре или Китае

Как рассказал представитель футболиста, в услугах 32-летнего игрока заинтересованы клубы из Китая и Катара. В Европе тоголезца хочет заполучить «Валенсия».



«Для Эммануэля приоритетом является Кубок африканских наций. Есть контакты в Китае и Катаре. В Европе запрос сделала “Валенсия”. Кубок Африки будет иметь решающее значение», — цитирует представителя игрока Get Football News France.



Последним клубом Эммануэля Адебайора был «Кристал Пэлас», в футболке которого нападающий в прошлом сезоне провёл 12 матчей.