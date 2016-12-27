Китайский клуб готов платить защитнику «Реала» Пепе 10 миллионов евро в год
Защитник «Реала» и сборной Португалии Пепе может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Marca.
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Футболистом интересуется «Хэбэй Чайна Форчун», который готов платить ему 10 миллионов евро в год.
Контракт Пепе с «Реалом» заканчивается в июне 2017 года. Стороны не могут договориться о сроке следующего соглашения. Клуб предлагает Пепе продлить контракт на один год, сам футболист — хочет двухлетний договор. Сейчас его зарплата составляет 4,5 миллиона евро в год.
33-летний Пепе играет в «Реале» с лета 2007 года. На его счету 327 матчей за мадридский клуб, что является пятым показателем среди всех легионеров в истории. В составе «Реала» Пепе по два раза выигрывал чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.
В прошедшем сезоне «Хэбэй Чайна Форчун» занял седьмое место из 16 команд в чемпионате Китая. Тренирует клуб чилиец Мануэль Пеллегрини, в прошлом сезоне работавший с «Манчестер Сити». За команду выступают аргентинец Эсекиель Лавесси (ранее играл за ПСЖ и «Наполи»), ивуариец Жервиньо («Рома» и «Арсенал»), камерунец Стефан Мбиа («Севилья») и француз Гаэль Какута («Севилья» и «Челси»).
Несколько недель назад проект Football Leaks, публикующий секретную информацию о мировом футболе, сообщил, что Лавесси является самым высокооплачиваемым игроком в мире. По их данным, аргентинец получает 493 тысячи фунтов (577 тысяч евро) в неделю, а не 400 тысяч фунтов, как сообщалось ранее.
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