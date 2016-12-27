Бонуччи хотел завершить карьеру из-за болезни сына

«Больше нет места страху, который одолевал меня с июля. Мы постоянно говорим Маттео, что он наш чемпион, он выиграл самый трудный матч. Он снова играет с братом, скоро даже драться начнут. Он хорошо чувствует себя физически и психологически.



Когда мы вошли в операционную, Маттео рычал на нас, как лев. Он хотел, чтобы мы чувствовали себя смелее. Я просил бога помнить, что Маттео всего лишь ребёнок. Всё это время я думал о завершении карьеры, я не мог думать о работе», — цитирует Бонуччи La Repubblica.