Не ждут перемен. 7 игроков, изменивших манеру игры ради команды

Тео Уолкотт

Перед началом сезона жена Уолкотта заключила с мужем пари: если тот забьёт 10 мячей до Рождества, на праздник она подарит ему кофеварку. Тео — заядлый кофеман, потому возможность получить заветный аппарат заставила его перевыполнить план и «настрелять» сразу 11 мячей.



Если серьёзно, то прогресс Уолкотта в этом сезоне связан с пересмотром им ценностей. До этого Тео считал себя молодым талантливым игроком, у которого всё впереди. Таким футболистам в «Арсенале» комфортно, как нигде. Однако в конце прошлого сезона он понял, что если сейчас не станет лидером команды, то вскоре покинет «Эмирейтс». На Евро Ходжсон Тео не взял, на горизонте маячил переход в не самый именитый «Вест Хэм»… Потому Уолкотт взялся за дело. Он каждый день посещал базу клуба и работал сверхурочно, нанял персонального тренера, составившего ему специальную белковую диету, отказался от любимого кофе, много времени проводил с клубным психологом Дэвидом Прайстли, помогавшим ему готовиться к играм. И по ходу сезона Уолкотт приезжает на базу по выходным, идёт на массаж, в тренажёрный зал или просто бегает. Результаты не заставили себя ждать — Венгер наложил трансфер на уход Тео и начал наигрывать его в основном составе. Уолкотт показывал невероятное движение, а его смещения в центр атаки и рокировки с Санчесом стали настоящей головной болью для многих команд АПЛ.



Яя Туре

Жаловаться на то, что его никто не ценит, обидеться на непопадание в состав, сказать пару «лестных» слов о тренере команды. Всё это фирменные фишки Яя Туре, которые он показал и в этом сезоне. Хосеп Гвардиола, в своё время отказавшийся от услуг ивуарийца в «Барселоне», в начале сезона прямым текстом сказал, что не рассчитывает на него и сейчас. Медленный, эгоистичный, неподвижный — более неподходящего полузащитника для команды Пепа придумать было сложно. Накалил обстановку и агент Туре Дмитрий Селюк, также пару раз «наехавший» на Гвардиолу. В итоге к декабрю мало кто сомневался, что зимой Яя покинет команду.



Однако в один момент всё чудодейственным образом изменилось — Туре принёс извинения клубу, Селюк поумерил свой пыл, Гвардиола отметил отменную форму полузащитника и дал ему шанс показать себя в игре с «Кристал Пэлас». Туре вышел и оформил дубль. После этого Яя всё чаще появлялся на поле в основе, а после травмы Гюндогана и вовсе может стать одним из ключевых игроков «Ман Сити». Как утверждает английская пресса, 33-летний Туре скинул семь килограмм и подстроился под манеру игры Гвардиолы, отрабатывая сзади и обеспечивая контроль мяча в центре поля. Несмотря на все сложности характера, Туре доказал, что является настоящим профессионалом. В ближайшее время по просьбе Пепа клуб должен предложить Яя новый контракт. Что ж, от любви до ненависти…



Сеск Фабрегас

Свой профессионализм доказал и Сеск Фабрегас. «В современном футболе люди очень быстро о тебе забывают: и о твоих достижениях, и о твоих навыках. Они забывают, что в расстановке 3−4−3 я играю второй раз в своей жизни. Я знаю, на что способен», — сказал испанец после игры с «Сандерлендом», где его единственный гол позволил «Челси» одержать очередную победу. В тактических построениях Конте Фабрегасу просто не находилось места — ему не хватало движения и умения играть в отборе для опорника, скорости и выносливости для игры в атакующей зоне. Свой первый полный матч сезона в АПЛ Сеск сыграл лишь в начале декабря, появившись на поле в игре с «Ман Сити». Опорная зона синих постоянно провисала, однако именно шикарные передачи Фабрегаса из глубины помогли дважды поймать хозяев на контратаке и добыть нужную победу. С тех пор испанец стал появляться на поле регулярнее, и теперь вопрос о его уходе зимой уже не стоит так остро.

Виктор Мозес

Если Фабрегас стал получать игровую практику только в последнее время, то Мозес обосновался на правой бровке ещё в начале сезона и за это время успел из игрока глубокого резерва превратиться в одного из самых полезных игроков АПЛ. При схеме 3−4−3 Конте был необходим быстрый и работоспособный игрок, готовый вспахивать фланг на протяжении 90 минут игры. На первый взгляд, игроков такого формата в «Челси» не оказалось. И если на левую бровку был выписан Маркос Алонсо, то на правой незаменимым стал именно Виктор Мозес.



«У него отличная техника, хорошая физика, а на поле он способен покрывать расстояние в 70 метров, — сказал Конте в интервью Gazzetta dello Sport перед началом сезона. — Удивительно, что его так недооценивали». В построениях итальянца Мозесу отводится одна из главных ролей — он как прекрасно атакует (4 гола в сезоне, 1,8 успешных обводок, 1,3 удара по воротам за игру), так и обороняется (1,2 отбора, 1,6 подбора за игру). За несколько месяцев Виктор серьёзно поднял свою трансферную стоимость, успел даже заинтересовать «Барселону» и сделал весомую заявку на попадание в команду года АПЛ.



Генрих Мхитарян

Многие эксперты называли трансфер Мхитаряна в «МЮ» лучшей сделкой манкунианцев в летнее межсезонье. Однако в первые месяцы Генрих прочно обосновался на лавке, получил травму, долго набирал форму и зачастую не попадал даже в заявки на матчи.

В октябре появились слухи о том, что Моуринью не рассчитывает на армянского полузащитника и готов расстаться с ним уже зимой. Однако работа Мхитаряна на тренировках и изменение манеры игры не оставили Жозе выбора — он дал полузащитнику ещё один шанс проявить себя. И тот им воспользовался. Генрих серьёзно прибавил в физике, стал чаще вступать в отбор, больше перемещаться по полю и в итоге завоевал место на правом краю атаки «Манчестер Юнайтед». В игре с «Тоттенхэмом», пока лучшей в английской карьере Мики, он получил повреждение и должен в полной готовности вернуться в строй в конце декабря.



Матео Ковачич

«Я уверен, что скоро он станет звездой мирового уровня. Спустя пару лет он уже будет бороться за “Золотой мяч”», — прокомментировал Лука Модрич подписание «Реалом» контракта с его соотечественником Матео Ковачичем. Тогда слова Луки воспринимались как выставление в лучшем свете другого хорвата, который не смог закрепиться в основе «Интера». Какой тут «Реал» и «Золотой мяч»?



Первый сезон Матео действительно вышел скомканным — всего 1030 минут игрового времени за сезон и прозябание на мадридской скамейке. Однако в сезоне нынешнем Ковачич стал всё чаще появляться в основе «Реала» и к этому моменту провёл уже 940 минут на поле. Зидан доверяет молодому полузащитнику место на поле в играх Лиги чемпионов и противостояниях с «Атлетико» и «Барселоной». И тот не подводит. Хорват серьёзно прибавил в игре на своей половине поля — в среднем за матч он делает 2,6 отборов (в прошлом сезоне цифра равнялась 1,5) и совершает 2,5 успешных обводок за игру (против 0,8 ранее). Такая игра заставляет Ковачича и больше фолить — 2,2 нарушения за игру против 0,6 ранее — однако такая игра устраивает как Зидана, так и болельщиков «Реала», видящих в Матео человека, который в ближайшем будущем сможет заменить Луку Модрича.