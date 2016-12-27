Роналду признан лучшим спортсменом 2016 года по версии европейских информагентств

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В опросе, который проводило польское издание PAP португалец опередил теннисиста Энди Маррэя и пловчиху Катинку Хоссу.