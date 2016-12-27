Роналду признан лучшим спортсменом 2016 года по версии европейских информагентств
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом года по версии 27 европейских информагентств, сообщает
пресс-служба клуба.
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В опросе, который проводило польское издание PAP португалец опередил теннисиста Энди Маррэя и пловчиху Катинку Хоссу.
PAP проводит этот опрос с 1958 года. В нем принимали участие следующие информагентства: Efe (Испания) France Presse (Франция), Agerpress (Румыния), ANP (Голландия), APA (Австрия), ATA (Албания), Belga (Бельгия), БелТА (Беларусь), BTA (Болгария), CTK (Чехия), DPA (Германия), Elta (Литва), Fena (Босния и Герцеговина), Hina (Хорватия), Leta (Латвия), Lusa (Португалия), Moldpres (Молдова),
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