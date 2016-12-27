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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28273771/
27 декабря 2016, 16:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Астон Вилла» отказалась продавать Амави за 25 миллионов фунтов стерлингов

Владелец «Астон Виллы» Тони Ся опроверг слухи о возможном переходе защитника Жордана Амави в «Марсель» за 10 миллионов евро.

Английский клуб отклонил предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

— Не утруждайте себя чтением слухов, — написал в своем твитере Ся. — Я могу сказать, что мы отвергли предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов за Жордана Амави. В «Астон Вилле» он будет продолжать расти.

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