«Астон Вилла» отказалась продавать Амави за 25 миллионов фунтов стерлингов

Английский клуб отклонил предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

— Не утруждайте себя чтением слухов, — написал в своем твитере Ся. — Я могу сказать, что мы отвергли предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов за Жордана Амави. В «Астон Вилле» он будет продолжать расти.