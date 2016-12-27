Жозе Моуринью: Я хотел, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед» снова увидели Фергюсона

— Я хотел, чтобы игроки снова увидели этого легендарного человека. Мы побеседовали и вместе поужинали. Я наслаждался этим, и он тоже был счастлив. Я не тот человек, который боится призраков. Уважаю прошлое и знаю, что Фергюсон очень любит клуб. У нас с ним замечательные отношения, я знаю, что это его дом.



Фергюсон всегда может приехать сюда, зайти в раздевалку или посмотреть тренировку, он всегда будет встречен с теплотой и сердечностью. Он бывал на тренировках «МЮ» в этом сезоне уже много раз, — заявил Моуринью.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом текущего года. В данный момент команда занимает шестую строчку турнирной таблицы АПЛ.

Алекс Фергюсон тренировал «МЮ» в 1986 — 2013 годах.