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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28273582/
27 декабря 2016, 16:03 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Жозе Моуринью: Я хотел, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед» снова увидели Фергюсона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о встрече игроков своей команды с сэром Алексом Фергюсоном.

— Я хотел, чтобы игроки снова увидели этого легендарного человека. Мы побеседовали и вместе поужинали. Я наслаждался этим, и он тоже был счастлив. Я не тот человек, который боится призраков. Уважаю прошлое и знаю, что Фергюсон очень любит клуб. У нас с ним замечательные отношения, я знаю, что это его дом.

Фергюсон всегда может приехать сюда, зайти в раздевалку или посмотреть тренировку, он всегда будет встречен с теплотой и сердечностью. Он бывал на тренировках «МЮ» в этом сезоне уже много раз, — заявил Моуринью.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом текущего года. В данный момент команда занимает шестую строчку турнирной таблицы АПЛ.

Алекс Фергюсон тренировал «МЮ» в 1986 — 2013 годах.

Манчестер Юнайтед
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