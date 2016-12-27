Футбол за два часа до Курантов

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МОУРИНЬЮ И ВЕНГЕР СОЛИДАРНЫ ДРУГ С ДРУГОМ

Рождество и вправду время чудес. Даже главные враги английского футбола Жозе Моуринью и Арсен Венгер неожиданно заговорили в унисон. Повод, правда, не очень-то праздничный: тренеры «МЮ» и «Арсенала» возмутились тем, что новогодние календари игр их команд сложнее, чем у других.

«Это напряженный период для некоторых клубов, но не для всех, — заметил Моуринью. — Проанализируйте расписание, и вы увидите, что есть команды, чей график совсем не перегружен. Кажется, будто календарь составляли так, чтобы одни отдыхали, а у других возникли проблемы». Вторил португальцу и Венгер: «Я сильно удивлен, потому что не понимаю принципа составления расписания. Сперва у нас восемь дней отдыха, затем перерыв почти в неделю, а потом мы играем 1 и 3 января. Это необычно».

Нотки подобных жалоб премьер-лига слышит ежегодно. В декабре 2014-го на плотный календарь жаловался тогдашний тренер «МЮ» Луи ван Гал, но его претензии принципиально отличались от тех, что звучат сейчас. Голландец в целом выражал недовольство этим марафоном и называл его вредоносным, а, например, Моуринью все равно говорит, что любит это прекрасное время: «Мы счастливы играть в футбол в рождественский период».

ПРЕДВЕСТНИК ТРИУМФА

На самом деле Моуринью и Венгер зря жалуются. «МЮ» и «Арсенал» — единственные клубы лидирующей шестерки, которым не придется играть с прямыми конкурентами во время этого отрезка. Зато «Челси», на который намекал Моуринью, на исходе праздничной недели пожалует к «Тоттенхэму» на «Уайт Харт Лейн», где два года назад 1 января «шпоры» в зрелищном матче одолели будущего чемпиона со счетом 5:3.

В том сезоне «Челси» к Рождеству занимал трон и в итоге задолго до конца чемпионата стал его триумфатором. Сейчас синие тоже лидируют и имеют прекрасные шансы на повторение того успеха. А «шпор», как считает Winline, они в гостях обыграют, коэффициент на это равен 2.52.

В премьер-лиге Рождество считается чем-то вроде контрольной точки: за последние 12 лет только трижды находившиеся к 25 декабря на вершине клубы упускали титул. А «Челси» в эру премьер-лиги всегда завоевывал чемпионство в таких случаях.

К слову, Антонио Конте на плотный календарь не пеняет: «Играть в рождественский период и замечательно, и тяжело одновременно». Перед «Челси», несмотря ни на что, стоит негласная задача победить во всех трех матчах, ведь в этом случае синие повторят выдающийся рекорд «Арсенала» — в 2002 году «канониры» без потерь прошли путь из 12 игр чемпионата подряд. Один из трех матчей «Челси» вчера выиграл.

КЛОПП И ГВАРДЬОЛА: НОВЫЙ ГОД ПОЧТИ НА РАБОТЕ

Еще одна центральная встреча праздничной многодневки пройдет 31 декабря — в ней сойдутся одни из главных преследователей лидера «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Winline отдает небольшое преимущество ливерпульцам — коэффициент на их победу 2.39.

Юрген Клопп и Пеп Гвардьола уже не раз пересекались в матчах бундеслиги, но не конфликтовали. Хотя вскоре после того, как мюнхенцы объявили о назначении каталонца на тренерский пост в 2013 году, Клопп произнес одну из ярчайших цитат в своей карьере: «Бавария» напоминает индустрию Китая. И те, и другие подсматривают у других и затем все копируют. Только вкладывают в это больше денег, из-за чего быстро обставляют конкурентов.

Клопп и Гвардьола всегда были синонимами зрелища — их команды любят и умеют много забивать, что доказывает и текущая таблица чемпионата Англии. К тому же «Ливерпуль» и «Сити» с заметным отрывом лидируют в таком важном компоненте, как владение мячом.

Проще говоря, сладкий новогодний подарок нам обеспечен: 31 декабря ровно в 20.30 по московскому времени красные и «горожане» начнут матч, а закончат, когда на вашем столе уже будут заправлены соусами абсолютно все салаты. Не удивляйтесь, это нормально: в Великобритании Новый год не считают таким сакральным праздником, как Рождество, так что играть в футбол можно и нужно. Да и 1 января тоже: 2017 год откроют два матча с участием «Арсенала» и «Тоттенхэма». Идеальный новогодний утренник!