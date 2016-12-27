Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28272899/
27 декабря 2016, 14:55 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Моуринью заблокировал трансфер Марсьяля в «Севилью»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Антони</span> <span class=error>Марсьяль</span> не покинет клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, трансфер игрока сборной Франции в «Севилью» заблокировал наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Отмечается, что специалист рассчитывает на француза и не намерен отпускать его в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Димитрию Пайе. Лондонский клуб готов отпустить своего футболиста, но взамен хочет получить Марсьяля и другого нападающего «Юнайтед» — Маркуса Рэшфорда.

На данный момент 21-летний Марсьяль провел во всех турнирах за «МЮ» 15 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 декабря

Никто этого не ожидал! У Льва Яшина отобрали «Золотой мяч»?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)