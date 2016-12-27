Моуринью заблокировал трансфер Марсьяля в «Севилью»

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По информации источника, трансфер игрока сборной Франции в «Севилью» заблокировал наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Отмечается, что специалист рассчитывает на француза и не намерен отпускать его в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Димитрию Пайе. Лондонский клуб готов отпустить своего футболиста, но взамен хочет получить Марсьяля и другого нападающего «Юнайтед» — Маркуса Рэшфорда.

На данный момент 21-летний Марсьяль провел во всех турнирах за «МЮ» 15 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.