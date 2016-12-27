Известный белорусский футболист Александр Глеб стал отцом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Александр Глеб поблагодарил за поздравления и попросил немного повременить с комментариями по поводу знакового события в его жизни. Как отметил счастливый отец, ребенок появился на свет в столичном роддоме № 6, мама и дочка чувствуют себя хорошо. Александр Глеб и его супруга Светлана не афишировали, что станут родителями. Для Глеба это уже второй брак, два года назад он расстался с бывшей участницей группы «Топлесс» Анастасией Косенковой, а с нынешней женой познакомился на свой день рождения 1 мая 2015 года.

За свою карьеру Александр Глеб шесть раз признавался лучшим футболистом Беларуси. Выступал в известных европейских клубах «Штутгарт», «Арсенал», «Барселона», «Бирмингем», «Вольфсбург», в турецких командах «Коньяспор», «Генчлербирлиги». Последние два сезона он завершал в составе борисовского БАТЭ, с которым дважды выигрывал чемпионат Беларуси, став пятикратным обладателем почетного титула. За национальную сборную Беларуси игрок провел более 70 матчей.