ПАОК хочет взять в аренду нападающего Зозулю

Как сообщает Tribuna, греческий клуб намерен взять 27-летнего украинского футболиста в аренду.



Летом нынешнего года Зозуля подписал с «Бетисом» контракт на три года. Форвард не смог закрепиться в основном составе испанского клуба и за это время сыграл лишь четыре матча, при этом каждый раз выходя на замену.



Отметим, что в ПАОК выступают бывшие партнеры Зозули по «Днепру» украинец Евгений Шахов и бразилец Лео Матос.