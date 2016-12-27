Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28272632/
27 декабря 2016, 14:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ПАОК хочет взять в аренду нападающего Зозулю

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля может продолжить карьеру в ПАОК.

Нападающий <span class=error>Бетиса</span> Роман Зозуля может продолжить карьеру в <span class=error>ПАОК</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает Tribuna, греческий клуб намерен взять 27-летнего украинского футболиста в аренду.

Летом нынешнего года Зозуля подписал с «Бетисом» контракт на три года. Форвард не смог закрепиться в основном составе испанского клуба и за это время сыграл лишь четыре матча, при этом каждый раз выходя на замену.

Отметим, что в ПАОК выступают бывшие партнеры Зозули по «Днепру» украинец Евгений Шахов и бразилец Лео Матос.

ПАОК
Новости Матчи Состав Статистика
Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена