ПАОК хочет взять в аренду нападающего Зозулю
Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля может продолжить карьеру в ПАОК.
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Как сообщает Tribuna, греческий клуб намерен взять 27-летнего украинского футболиста в аренду.
Летом нынешнего года Зозуля подписал с «Бетисом» контракт на три года. Форвард не смог закрепиться в основном составе испанского клуба и за это время сыграл лишь четыре матча, при этом каждый раз выходя на замену.
Отметим, что в ПАОК выступают бывшие партнеры Зозули по «Днепру» украинец Евгений Шахов и бразилец Лео Матос.
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