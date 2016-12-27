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27 декабря 2016, 14:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тяньцзинь Сунцзян» предложил «Фиорентине» € 40 млн за Калинича

Руководство китайского клуба «Тяньцзинь Сунцзян» заинтересовано в услугах нападающего «Фиорентины» Николы Калинича, который в августе 2015 года был куплен за € 5,5 млн у «Днепра».

La Gazzetta dello Sport пишет, что китайцы предложили за 28-летнего футболиста € 40 млн, но «фиалки» ответили отказом.

«Фиорентина» не продаст Калинича менее чем за € 50 млн. Именно такая сумма прописана в контракте футболиста. Самому игроку в команде второго китайского дивизиона готовы платить € 10 млн в год, что в пять раз больше того, что получает хорват в Италии, но Калинич также не заинтересован в переезде на Восток.

Контракт Николы Калинича с «Фиорентиной» действует до лета 2019 года.

Фиорентина
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