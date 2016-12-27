«Тяньцзинь Сунцзян» предложил «Фиорентине» € 40 млн за Калинича

La Gazzetta dello Sport пишет, что китайцы предложили за 28-летнего футболиста € 40 млн, но «фиалки» ответили отказом.



«Фиорентина» не продаст Калинича менее чем за € 50 млн. Именно такая сумма прописана в контракте футболиста. Самому игроку в команде второго китайского дивизиона готовы платить € 10 млн в год, что в пять раз больше того, что получает хорват в Италии, но Калинич также не заинтересован в переезде на Восток.



Контракт Николы Калинича с «Фиорентиной» действует до лета 2019 года.