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27 декабря 2016, 14:47 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за Алекса Сандро

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Calciomercato.com.

По информации источника, на игрока сборной Бразилии претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Отмечается, что действующий чемпион Италии намерен сохранить футболиста и в ближайшее время предложит ему новый контракт.

В нынешнем сезоне 25-летний Сандро провел во всех турнирах за «Ювентус» 22 матча, забил один гол, отдал 3 голевые передачи и получил 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 28 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.

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