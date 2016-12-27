«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за Алекса Сандро

По информации источника, на игрока сборной Бразилии претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Отмечается, что действующий чемпион Италии намерен сохранить футболиста и в ближайшее время предложит ему новый контракт.

В нынешнем сезоне 25-летний Сандро провел во всех турнирах за «Ювентус» 22 матча, забил один гол, отдал 3 голевые передачи и получил 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 28 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.