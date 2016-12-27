«Марсель» предложил 10 миллионов евро за защитника «Астон Виллы»

Как утверждает La Provence, французский клуб предложил за 22-летнего француза 10 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация, что также игроком интересуется «Ливерпуль». В текущем сезоне защитник сыграл в 18 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, в 2014 году «Астон Вилла» заплатила 15 миллионов евро «Ницце» за Жордана Амави.