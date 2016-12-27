Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28272196/
27 декабря 2016, 14:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Марсель» предложил 10 миллионов евро за защитника «Астон Виллы»

«Марсель» намерен зимой приобрести у «Астон Виллы» защитника Жордана Амави.

Как утверждает La Provence, французский клуб предложил за 22-летнего француза 10 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация, что также игроком интересуется «Ливерпуль». В текущем сезоне защитник сыграл в 18 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, в 2014 году «Астон Вилла» заплатила 15 миллионов евро «Ницце» за Жордана Амави.

Марсель
Новости Матчи Состав Статистика
Астон Вилла
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

"Зенит" готовит трансфер века

Супергол Мхитаряна. Его должен увидеть каждый!

ЦСКА нашел нового Мусу