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27 декабря 2016, 14:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Шахтёра» Шевчук завершил карьеру

Защитник «Шахтёра» Вячеслав Шевчук, защищавший цвета донецкого клуба на протяжении более чем 12 лет, завершил карьеру игрока.

Защитник Шахтёра Вячеслав <span class=error>Шевчук</span> защищавший цвета донецкого клуба на протяжении более чем 12 лет завершил карьеру игрока. Увеличить
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Всего в составе «горняков» 37-летний футболист провёл 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.

В 37 лет Шевчук установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы — 2016 во Франции.

«Шахтёр» благодарит Вячеслава за проведённые в команде годы, за профессионализм, упорство и самоотдачу. Желаем успехов! — говорится на официальном сайте донецкой команды.

Шахтер Д
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