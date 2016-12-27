Защитник «Шахтёра» Шевчук завершил карьеру

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Всего в составе «горняков» 37-летний футболист провёл 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.



В 37 лет Шевчук установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы — 2016 во Франции.



«Шахтёр» благодарит Вячеслава за проведённые в команде годы, за профессионализм, упорство и самоотдачу. Желаем успехов! — говорится на официальном сайте донецкой команды.