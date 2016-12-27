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Самир является воспитанником московского «Локомотива». В сезонах 2012/13 и 2013/14 выступал за дубль, за который сыграл 19 игр и забил восемь голов. Зимой 2014 года перебрался в «Нефтчи», подписав пятилетний контракт.

«Я прекрасно понимаю, в какой большой клуб пришел. Хочу вместе с «Нефтчи» пережить радость победы в чемпионате и стать частью в успехах команды. Постараюсь закрепиться в основном составе. В России я считался легионером, так как выбрал сборную Азербайджана.

Моя родина — Азербайджан, и я всегда считал, что защищать цвета ее национальной сборной превыше всего. В России мне говорили, что выбор в пользу Азербайджана может поставить крест на моей карьере здесь. Но я намерен добиться больших успехов со сборной Азербайджана и «Нефтчи», — прокомментировал тогда свой переход Масимов.

За это высказывание на игрока ополчились в России, так как в РФПЛ на него рассчитывали. При этом переход в «Нефтчи» получился непростым. Дело в том, что Масимов некоторое время обучался в футбольной школе «Спартака», откуда и перешел в «Локомотив». В итоге, «красно-белые» за его переезд в Азербайджан требовали компенсацию в размере 42 541 евро. «Нефтчи» отказался ее выплачивать и доказал безосновательность требований москвичей, получив из ФИФА официальное письмо, в котором не имелось никаких претензий к азербайджанскому клубу.

В феврале 2016 года Масимов подписал трехлетний контракт со словенским клубом «Домжале». Перед этим представители команды проконсультировались с главным тренером сборной Азербайджана Робертом Просинечки, который очень лестно отозвался о своем подопечном, что, собственно, сподвигло его переезду в словенский чемпионат.

В то же время директор «Домжале» Метью Оразема говорил, что клуб приобрел одного из лучших молодых футболистов Азербайджана и вскоре он станет важным игроком команды, так как обладает высокой скоростью и хорошим техническим арсеналом.

Однако Масимову не довелось пробиться в состав «Домжале». Более того, не провел ни одного полного матча, приняв участие только в пяти встречах. И только в одной игре (против «Целье» 0:3) выходил в стартовом составе, но уже на 47-й минуте был заменен.

В общем-то, «Домжале» не против перехода Масимова в «Окжетпес». Если синегорцы будут в нем заинтересованы, то, скорее всего, его арендуют на год. Да и сам игрок не прочь сменить обстановку. К тому же за кокшетаусцев выступает его бывший партнер по «Нефтчи» вратарь Саша Стаменкович. Так что с адаптацией проблем не возникнет.

Добавим, что за «Нефтчи» 21-летний Самир Масимов провел 38 игр, забил два гола (2014−2016). За национальную сборную не привлекался, вызовы получал только в молодежные команды (до 18, 19 и 21 года).