ФК «Аугсбург» раздаст более 4 тыс. билетов помогавшим обезвреживать бомбу волонтерам

Порядка 54 тыс. людей были эвакуированы из своих домов во время операции по извлечению и уничтожению бомбы, обнаруженной в ходе строительных работ.

«В качестве благодарности за ваши старания город Аугсбург и футбольный клуб бесплатно пригласит всех добровольцев на наши матчи», — говорится в заявлении клуба.