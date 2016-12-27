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27 декабря 2016, 14:02 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФК «Аугсбург» раздаст более 4 тыс. билетов помогавшим обезвреживать бомбу волонтерам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Немецкий футбольный клуб «Аугсбург» раздаст более четырех тысяч билетов волонтерам, помогавшим обезвреживать бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную в городе на Рождество. Об этом сообщает портал Eurosport.

Порядка 54 тыс. людей были эвакуированы из своих домов во время операции по извлечению и уничтожению бомбы, обнаруженной в ходе строительных работ.

«В качестве благодарности за ваши старания город Аугсбург и футбольный клуб бесплатно пригласит всех добровольцев на наши матчи», — говорится в заявлении клуба.

Аугсбург
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