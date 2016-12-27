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27 декабря 2016, 13:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Аллегри может покинуть «Ювентус» в конце сезона из-за конфликта в клубе

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть команду в конце сезона из-за конфликта с руководством футбольного клуба.

«Ювентус» 23 декабря уступил «Милану» в матче за Суперкубок Италии в серии пенальти. После поражения Аллегри по неназванным причинам накричал на президента клуба Андреа Аньелли и еще одного представителя руководства. Как предполагают в СМИ, это может закончиться для тренера отставкой. Первым кандидатом на смену итальянцу считается Паулу Соуза из «Фиорентины», также в списке есть Леонарду Жардим из «Монако» и Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло».

Аллегри пришел в «Ювентус» в июле 2014 года. Он дважды привел клуб к чемпионству, дважды выиграл с «бьянконери» Кубок страны и один раз — Суперкубок. На данный момент «Ювентус» после 17 матчей идет на первом месте в серии A. Клуб также продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в следующем году его ждут матчи 1/8 финала с «Порту».

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