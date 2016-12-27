Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28271164/
27 декабря 2016, 13:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Совладелец «Вест Хэма»: Можем продать клуб разве что королю Саудовской Аравии

Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан опроверг новость о возможной продаже команды.

В прессе прошла информация, что компания Red Bull предлагала за английский клуб £ 650 млн.

«Новость о предложении Red Bull опаздывает на шесть месяцев. В августе нам предложили £ 650 млн, но руководство не намерено продавать “Вест Хэм”, если только речь не идёт о короле Саудовской Аравии. Они могут поднять команду до нового уровня, то, что нам не под силу.

Желаю всем счастливых праздников и считаю, что 2017 год станет ещё одним памятным для нашей фантастической команды», — цитирует Салливана пресс-служба «Вест Хэма».

Вест Хэм Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена