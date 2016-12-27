Хитцфельд: Мюллер? Анчелотти показал, что он является боссом

Хитцфельду, в частности, задали вопрос относительно того, что в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (3:0) нападающий Томас Мюллер всю игру просидел на скамейке запасных.



«Мюллер? Анчелотти показал, что он является боссом и не идёт на компромиссы. Он несёт ответственность за результаты. Когда же нет соответствующих результатов, настроение бывает не тем», — приводит слова Хитцфельда tz.