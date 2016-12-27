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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28270505/
27 декабря 2016, 12:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хитцфельд: Мюллер? Анчелотти показал, что он является боссом

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд проанализировал работу нынешнего наставника команды Карло Анчелотти.

Хитцфельду, в частности, задали вопрос относительно того, что в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (3:0) нападающий Томас Мюллер всю игру просидел на скамейке запасных.

«Мюллер? Анчелотти показал, что он является боссом и не идёт на компромиссы. Он несёт ответственность за результаты. Когда же нет соответствующих результатов, настроение бывает не тем», — приводит слова Хитцфельда tz.

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