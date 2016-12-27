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27 декабря 2016, 12:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров среди клубов.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров среди клубов. Увеличить
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Лучшим в уходящем году признан главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне (113 очков).

1. Диего Симеоне («Атлетико») — 113 очков
2. Зинедин Зидан («Реал») — 108
3. Клаудио Раньери («Лестер») — 86
4. Хосеп Гвардиола («Бавария» / «Манчестер Сити») — 62
5. Унаи Эмери («Севилья» / «ПСЖ») — 38
6. Луис Энрике («Барселона») — 24
7. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 16
8. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») — 15
9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») — 6
10. Питсо Масимане («Мамелоди Сандаунс») — 5.

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