На круги своя. Почему Танат Нусербаев ушел из «Астаны»
Форвард сборной Казахстана по футболу Танат Нусербаев выступал в «Астане» с 2011 года, но в это межсезонье решился на смену клубной прописки, передает корреспондент Vesti.kz.
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О причинах чуть ниже. А сейчас хотелось бы немного рассказать о становлении карьеры Таната Нусербаева. И начнем с того, что он был одним из преданных футболистов, то есть не скитался по клубам ради материальных благ или желания поиграть в одном составе со своими друзьями. Поэтому в его карьере были только две команды — «Ордабасы» и «Астана». Играл на совесть. Пример для других, даже для опытных игроков.
Причем в «Ордабасы» пробился из любительского футбола. Сначала выступал в
В 2010 году ушел из «Ордабасы»
По большому счету, и в «Астане» у Таната все протекало более чем успешно. Трижды выигрывал золотые медали чемпионата, по два раза завоевывал Кубок Казахстана и Суперкубок. Участвовал в еврокубках, носил капитанскую повязку после ухода Кайрата Нурдаулетова. В общей сложности провел 152 матча, забил 46 мячей.
Цвета национальной сборной защищает с 2008 года. И в нее призывается при любом тренере, поскольку таких резвых и стабильных игроков в
В нынешнее зимнее межсезонье футболист принял решение покинуть столичный клуб несмотря на то, что в начале сезона подписал трехлетний контракт. В клубе с пониманием отнеслись к желанию Нусербаева играть и жить ближе к своей семье, и расстались по обоюдному согласию сторон. При этом «Астана» готова в любой момент принять его обратно.
С большой долей вероятности можно сказать, что Танат продолжит карьеру в «Ордабасы», где, собственно, начиналась игровая карьера. Несомненно, приложит все усилия, чтобы южане успешно выступили в еврокубках и зацепились за медали чемпионата. Только
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