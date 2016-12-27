На круги своя. Почему Танат Нусербаев ушел из «Астаны»

О причинах чуть ниже. А сейчас хотелось бы немного рассказать о становлении карьеры Таната Нусербаева. И начнем с того, что он был одним из преданных футболистов, то есть не скитался по клубам ради материальных благ или желания поиграть в одном составе со своими друзьями. Поэтому в его карьере были только две команды — «Ордабасы» и «Астана». Играл на совесть. Пример для других, даже для опытных игроков.

Причем в «Ордабасы» пробился из любительского футбола. Сначала выступал в фарм-клубе шымкентского клуба, а в последующем добрался до основного состава. И действовал не на острии атаки, как в «Астане», а выполнял функции крайнего атакующего полузащитника. Смотрелся настолько превосходно, что некоторые болельщики принимали его за одного из бразильских легионеров «Ордабасы». И какого было их удивление, когда выяснилось, что по бровке бегает свой парень, буквально недавно игравший за шымкентский любительский клуб «ААЭиС». Так, он пять сезонов (2006−2010) провел в Шымкенте, в 79 матчах забил 13 мячей.

В 2010 году ушел из «Ордабасы» из-за разногласий с руководством клуба, а также настойчивости со стороны «Локомотива», переименованного позже в «Астану». И переехал в столицу в статусе свободного агента. Хотя ранее у него был вариант перебраться в швейцарский «Янг Бойз», но возникла загвоздка в условиях личного контракта и переход сорвался. Также интерес проявляли российские клубы, однако они оказались не столь категоричными в переговорах.

По большому счету, и в «Астане» у Таната все протекало более чем успешно. Трижды выигрывал золотые медали чемпионата, по два раза завоевывал Кубок Казахстана и Суперкубок. Участвовал в еврокубках, носил капитанскую повязку после ухода Кайрата Нурдаулетова. В общей сложности провел 152 матча, забил 46 мячей.

Цвета национальной сборной защищает с 2008 года. И в нее призывается при любом тренере, поскольку таких резвых и стабильных игроков в премьер-лиге немного. Еще его отличает скромность и как результат, к нему тянутся даже молодые игроки.

В нынешнее зимнее межсезонье футболист принял решение покинуть столичный клуб несмотря на то, что в начале сезона подписал трехлетний контракт. В клубе с пониманием отнеслись к желанию Нусербаева играть и жить ближе к своей семье, и расстались по обоюдному согласию сторон. При этом «Астана» готова в любой момент принять его обратно.