Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28269811/
27 декабря 2016, 11:45 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

На круги своя. Почему Танат Нусербаев ушел из «Астаны»

Форвард сборной Казахстана по футболу Танат Нусербаев выступал в «Астане» с 2011 года, но в это межсезонье решился на смену клубной прописки, передает корреспондент Vesti.kz.

За столичный клуб игрок провел 152 матча забил 46 мячей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

О причинах чуть ниже. А сейчас хотелось бы немного рассказать о становлении карьеры Таната Нусербаева. И начнем с того, что он был одним из преданных футболистов, то есть не скитался по клубам ради материальных благ или желания поиграть в одном составе со своими друзьями. Поэтому в его карьере были только две команды — «Ордабасы» и «Астана». Играл на совесть. Пример для других, даже для опытных игроков.

Причем в «Ордабасы» пробился из любительского футбола. Сначала выступал в фарм-клубе шымкентского клуба, а в последующем добрался до основного состава. И действовал не на острии атаки, как в «Астане», а выполнял функции крайнего атакующего полузащитника. Смотрелся настолько превосходно, что некоторые болельщики принимали его за одного из бразильских легионеров «Ордабасы». И какого было их удивление, когда выяснилось, что по бровке бегает свой парень, буквально недавно игравший за шымкентский любительский клуб «ААЭиС». Так, он пять сезонов (2006−2010) провел в Шымкенте, в 79 матчах забил 13 мячей.

В 2010 году ушел из «Ордабасы» из-за разногласий с руководством клуба, а также настойчивости со стороны «Локомотива», переименованного позже в «Астану». И переехал в столицу в статусе свободного агента. Хотя ранее у него был вариант перебраться в швейцарский «Янг Бойз», но возникла загвоздка в условиях личного контракта и переход сорвался. Также интерес проявляли российские клубы, однако они оказались не столь категоричными в переговорах.

По большому счету, и в «Астане» у Таната все протекало более чем успешно. Трижды выигрывал золотые медали чемпионата, по два раза завоевывал Кубок Казахстана и Суперкубок. Участвовал в еврокубках, носил капитанскую повязку после ухода Кайрата Нурдаулетова. В общей сложности провел 152 матча, забил 46 мячей.

Цвета национальной сборной защищает с 2008 года. И в нее призывается при любом тренере, поскольку таких резвых и стабильных игроков в премьер-лиге немного. Еще его отличает скромность и как результат, к нему тянутся даже молодые игроки.

В нынешнее зимнее межсезонье футболист принял решение покинуть столичный клуб несмотря на то, что в начале сезона подписал трехлетний контракт. В клубе с пониманием отнеслись к желанию Нусербаева играть и жить ближе к своей семье, и расстались по обоюдному согласию сторон. При этом «Астана» готова в любой момент принять его обратно.

С большой долей вероятности можно сказать, что Танат продолжит карьеру в «Ордабасы», где, собственно, начиналась игровая карьера. Несомненно, приложит все усилия, чтобы южане успешно выступили в еврокубках и зацепились за медали чемпионата. Только форс-мажор сможет помешать ему вернуться в Шымкент. И вообще, было бы удивительно, если бы родному клубу предпочел условный «Кайрат», да и в столице не поняли бы его решение. Но Танат не такой. Он мудрый игрок.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

Головкин и Альварес должны встретиться и выяснить, кто из них номер один в боксе - Санчес

Найджел Доус в третий раз подряд сыграет в Матче звезд КХЛ

Санчес назвал имена боксеров, которых Головкин не сможет нокаутировать