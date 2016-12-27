Густаво Пойет: Трансфер Карлоса Тевеса в «Шанхай Шэньхуа» практически завершен

Пойет подтвердил, что для завершения сделки осталось уладить «небольшие детали».

«Я все еще жду, чтобы переговорить с Карлосом о будущем. Не хочу быть нечестным по отношению к людям. Похоже, что все уже сделано, недостает лишь оглашения некоторых деталей», — цитирует Пойета Goal.com со ссылкой на телеканал La Red.

Ожидается, что 32-летний аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком в случае подписания контракта с китайским клубом. В ноябре портал sambafoot.com сообщал, что один из китайских клубов предложил Тевесу контракт с зарплатой около 40 миллионов евро за сезон.

Тевес выступал в Европе в составе «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса». В 2015 году он вернулся в аргентинский клуб «Бока Хуниорс», где начинал карьеру. Аргентинский форвард — трехкратный чемпион Англии и двукратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Кубка английской лиги, Кубка Англии, Кубка Италии.