Наши за границей. Невеселые праздники

Большинство европейских лиг ушли на праздничные каникулы. И украинцы, отыгравшие свои последние матчи в году, уходят на перерыв не в лучшем настроении. Денис Бойко — как одна из причин (если не главная) ухода Хуанде Рамоса из «Малаги». Роман Зозуля — сидя на чемоданах. Евгений Коноплянка, Владлен Юрченко и Артем Федецкий после неуверенных выступлений вынуждены беспокойно оглядываться на конкурентов. «Бельгийцы» играют все меньше и меньше. А игрокам и тренерам «Габалы» есть над чем подумать. И в это же время блеснули представители даже не второго, а третьего эшелона. Ярослав Мартынюк заработал ассист, Дмитрий Литвин забил, а Андрей Мищенко и Василий Прийма уверенно отыграли в обороне за свои команды. Ассистом отметился и Виталий Вернидуб. Обо всем этом читайте в последнем выпуске рубрики в 2016-ом году.

Испания.

По большому счету, Хуанде Рамос покинул «Малагу» из-за ситуации вокруг позиции первого вратаря. Во всяком случае, так это выглядит. Разумеется, не стоит забывать, что судящийся с «Днепром» и активно занимающийся бизнесом специалист не горел особым желанием тренировать. Иначе не сидел бы 2.5 года без работы. К которой согласился вернуться лишь в ставшей родной Андалусии. Так что его устойчивость к потрясениям в этот период времени явно была пониженной.

И поначалу ничего не предвещало потрясений. После плохого начала сезона «Малага» прочно обосновалась в середине турнирной таблицы (где ей и место) да еще и добыла 0:0 на самом «Камп Ноу». Но в итоге эта ничья оказалась «Пирровой». Поскольку через неделю герой матча Карлос Камени наошибался в следующем, и место в воротах занял Денис Бойко, пропустивший в пяти последующих матчах лиги и Кубка 13 из 24-ех ударов в створ его ворот. И оправдаться тренеру (травмой героя «Камп Ноу» Камени и его недостаточной работой на тренировках после нее) и вратарю (тем, что почти все голы были пропущены без его вины) не удалось. Ведь стабильность обороны в немалой степени определяется лидерскими качествами вратаря и его способностью спасать, которую Бойко не продемонстрировал.

Да, от «Кордобы» из Сегунды дома (3:4, вылет из Кубка) он пропустил лишь с выхода два на одного, пенальти, добивания после его же классного сейва при выходе один-на-один и удара головой с близкого расстояния. А отбил мощный удар с немного острого угла под перекладину и четко взял слабоватые с линии штрафной и издали. Но и вправду не спас. А Рамосу болельщики просто не поверили. Поэтому во время матча устроили настоящую обструкцию и тренеру, и вратарю, неустанно критикуя обоих. В адрес Бойко звучали рифмованные строчки, смысл которых сводился к тому, насколько он плох. Мешали и постоянные скандирования имени Камени. По сообщениям AS, после такого по окончании матча Денис не смог сдержать слез. Партнеры в кулуарах также были возмущены таким отношением болельщиков к украинскому голкиперу. А владелец «Малаги» шейх Абдалла Аль-Тани выступил с успокаивающим заявлением на тему «все люди ошибаются». Однако успокоить Рамоса не удалось.

«Гранаде» удалось избавиться от мешающего в борьбе за выживание в Примере турнира. Да еще и сбросить его на главного аутсайдера своей лиги. В матче в гостях против «Осасуны» (0:2) Артем Кравец со скамьи запасных наблюдал за ударом в стойку своего конкурента Езекиэля Понсе и за в целом плохой игрой его тандема с Альберто Буэно.

Роман Зозуля, как и Бойко, подходит к январю в плохом настроении. Похоже, неожиданные игровые минуты против «Алавеса» в лиге были его последним шансом. Не использованным. Поскольку в Кубке против «Депортиво» (1:3, вылет) он вернулся на трибуну, а спортивный директор Мигель Анхель Торресилья заговорил о чистке в клубе в январе. Говоря о проблемах украинца с адаптацией и знанием языка и о том, что «будет решать его судьбу». Причем в прессе циркулируют имена пятерых игроков, решение об освобождении которых уже якобы принято. Среди них и Роман. Хотя его агент бодро рапортует о 70−80-процентной адаптации игрока и его полной готовности бороться за место в составе. Уже вновь начались разговоры о «Дармштадте».

Германия.

Где январь также будет бурным. Поскольку после восьмого поражения подряд («Герта» в гостях, 0:2) команда Артема Федецкого, Дениса Олейника и Игоря Березовского прочно закрепилась на последнем месте в Бундеслиге. Денис перенес операцию на колене и пропустит всю подготовку к весенней части сезона, Игорь не попадает в заявку, а вот Артем получил третий подряд шанс от временного тренера Рамона Берндрота (к следующему матчу у команды уже точно появится постоянный). И не использовал его, как и команда, в третий раз подряд проигравшая «всухую». Конечно, оборона — явно наименьшая проблема «лилий», особенно в сравнении с отвратительными полузащитой и атакой. Но Федецкому от этого не легче.

Лучшими игроками в целом бледно отыгравшей в атаке «Герты» (несмотря на 16−5 по ударам, 5−0 по ударам в створ и вообще полное преимущество) были левофланговые оппоненты украинца — защитник Платтенхардт и вингер Саломон Калу. Оба забили, пусть и со «стандартов» и постоянно прорывались по флангу. Федецкий проиграл лишь половину дуэлей (6 из 12-ти), семь раз выбивал мяч и заблокировал один удар. Но в целом играл слишком медленно, и этого оказалось достаточно для серии опасных действий с его фланга. И, как всегда, абсолютно ничего не показал в атаке. Результативный штрафной был назначен после его фола на фланге, за который он получил желтую карточку.

К региональному дерби против «Кельна» (1:1) леверкузенский «Байер» (9 место) подошел без дисквалифицированного Чарлеса Арангиса, заболевшего Юлиана Баумгартлингера и травмированного Карима Беллараби. Так что Кевин Кампль занял место на левом фланге, освободив центр поля Владлену Юрченко. Украинец принимал очень активное участие в игре (77 касаний мяча, 6 перехватов), но был очень неэффективен (одна выигранная дуэль из семи), не динамичен и соответствовал уровню бледной игры. В которой в первом тайме, правда, «Байер» выглядел весьма солидно в центре поля. Юрченко посылал Мехмеди в отрыв, но тот плохо обработал мяч и пробил несложно для вратаря. Сам бил по воротам с 20-ти метров (защитник заблокировал, Кампль на добивании неточно) и с линии штрафной после отскока (Озкан блокировал в отчаянном подкате). Он и сам заблокировал два удара, один — очень опасный в центре штрафной. Но, согласно красивому высказыванию журналиста Spox, в целом пришел немного ополоснуться, не погружаясь в воду.

Не дошел до «погружения» и Евгений Коноплянка. Kicker даже поставил ему ужасные 5.5 в матче против «Гамбурга» (1:2).

По содержанию игры «Шальке» (11) в атаке, пожалуй, одному из худших в сезоне. Хотя не так уж и плох украинец был. Просто оторван от партнеров. А в первом тайме довольно активен. Но его перехват у Джуру и пробег в штрафную закончился крученым ударом мимо девятки с 15-ти метров, прорывы по левому флангу были неэффективными. А партнеры лишь защищались, играя примитивно на отбой и банально забрасывая мячи на верховую борьбу Евгению. Которую он, разумеется, проигрывал. Его вторым и предпоследним касанием в матче в штрафной соперника стал наконец успешный прорыв по левому флангу и перевод направо, срикошетивший к партнеру, ударом из очень хорошей позиции заработавшему лишь угловой.

Кстати, во втором тайме «Шальке» атаковал чуть поинтереснее. В борьбу за верховые мячи включились другие игроки, латераль Баба начал прорываться слева, возросли скорости, начался прессинг. Пусть и ударов по воротам почти не было. Но именно из такой игры Коноплянка почему-то совершенно выпал. Забегая слишком далеко вперед и не получая мячи вообще. При этом он еще умудрился успеть скинуть мяч на вышедшего на замену форварда Авдияя, находясь спиной к воротам в 18-ти метров от них (тот пробил слабо и в руки вратарю) и подхватить мяч в центре штрафной после выноса Джуру и пробить (пусть и мяч срезался и улетел чуть ли не в аут). Но его замена на 88-ой минуте выглядела даже запоздавшей. А гол все того же Авдияя через минуту после замены заставил немецкую прессу говорить о провале «проекта центрфорварда Коноплянки» и донимать главного тренера Маркуса Вайнцирля вопросами вроде «почему он не дает играть настоящим форвардам, пусть они и молоды и неопытны».

«Шальке» после 32-ух очков в десяти матчах во всех турнирах в последних пяти набрал лишь одно.

Бельгия.

В двух турах лиги украинцы вновь получили минимум игровых минут. «Локерен» Сергея Болбата благодаря двум ничьим («Стандард», 1:1 и «Беверен», 0:0) вышел на десятое место, обогнав «Кортрийк» Андрея Тотовицкого. Потерпевший пятое и шестое поражения подряд. Болбат, несмотря на гол и ассист в трех последних турах, в первом матче остался в запасе, а во втором отыграл 28 минут. Тотовицкий в матче против «Оостенде» (0:2) отыграл лишь четыре, одним из ударов попав в партнера, а против «Вестерло» (1:4) — ни одной, оставшись в запасе.

Роман Безус не попал в заявку на матч «Сент-Трюйдена» против «Беверена» (1:3). Со «Стандардом» пока 13-ая команда лиги встретится сегодня.

Кипр.

«Эрмис» (6) после двух поражений подряд три последующих матча свел вничью. Позволив последней команде лиги «Аннагенниси» отыграться с 0:2. Ярослав Мартынюк заработал ассист во время контратаки три в два, из незамеченного арбитром небольшого офсайда спокойно прострелив слева на Масинву. В эпизоде со вторым голом аутсайдера украинец страховал на фланге в центральной части поля, и мяч был переведен в центр, в его зону опорника, из которой ударом из-за пределов штрафной и был забит гол.

Италия.

«Фрозиноне» продолжает бороться за возвращение в Серию А. После домашней победы благодаря голу на последней минуте над одним из конкурентов «Беневенто» (3:2, первая за 20 лет) сравнявшись по очкам с лидером лиги «Эллас» из Вероны, уступая тому лишь по разнице мячей. Важную роль в этом промежуточном успехе играет Василий Прийма. Итальянские СМИ отмечают, что переход команды на схему 3−4−3 (где украинец играет на позиции правого центрального защитника) позволяет ему чувствовать себя гораздо комфортнее. За отчетный матч он получил оценки 6 (нормально), 6.5 (хорошо) и даже 7 (отлично). Отмечалась его физическая мощь, активное участие в отборе и успешная борьба с плохо отыгравшими прямыми оппонентами Сиссе и Пушкашем. Справился он в итоге и с очень активным левым латералем Меларой. Так что, кроме стенки Чибсы с партнером и неточного удара с 15-ти метров очень трудно вспомнить опасный момент из этой зоны. В голах Прийма также не виноват.

Вячеслав Чурко остался в запасе.

Португалия.

Дмитрий Ярчук в матче лиги против «Шавеса» (0:1, «Эшторил» 14-ый) остался в запасе. А вот Дмитрий Литвин стал первым автором гола в одном из двух высших дивизионов Португалии со времен Сергея Кандаурова. Открыв счет в матче Второго дивизиона «Варзим» — «Фафе» уже на седьмой минуте после розыгрыша углового. Тем не менее, после первой домашней победы в сезоне неделю назад следующий гостевой матч его команда проиграла (1:2) и продолжает бороться за выживание. Опережая первую команду зоны вылета на одно место и три очка.

Израиль.

«Хапоэль» из Ашкелона остается последним в израильской лиге и после нулевой ничьей в матче против «Хапоэля» из Кфар-Сабы. Однако оборона аутсайдера выглядит гораздо лучше, и разрыв контракта с Андреем Мищенко, о котором писала пресса месяц назад после ливня пропускаемых командой голов, уже гораздо менее вероятен. Отчетный матч был из разряда таких, за которые командам следует снимать очки, и ашкелонцы даже были поинтереснее в атаке. Что означает удачную игру их обороны.

Азербайджан.

«Габале» удалось закончить год тремя победами подряд в лиге и Кубке. Однако игра команды в последнее время далека от идеала. И главный тренер Роман Григорчук зимой обещает изменения, несмотря на трудности с поиском подходящих игроков посреди сезона. Вице-президент клуба даже назвал точное число игроков, которых будут искать — два. Заявив и о том, что некоторые игроки покинут команду. Причем, если бы не короткая скамейка в целом, он желал бы расстаться и с большим числом игроков, чем «несколько». И это желание можно понять хотя бы по последнему матчу года — ответному в Кубке против главного аутсайдера лиги «АЗАЛа» (1:0, 3:1 по сумме двух матчей). В котором «Габала» владела инициативой, но играла очень неярко, нединамично, создала мало, а несколько раз и нарывалась на опасные контратаки. И забила лишь с углового.

Пока конкретики по именам нет. Но ясно, что среди уходящих не будет Дмитрия Безотосного. Ведь украинский вратарь один из лидеров команды. Первую половину сезона в лиге он закончил с большим количеством «сухих» матчей, чем любой другой вратарь в истории клуба — девятью. И в отчетном матче у него работы не было. А вот Виталий Вернидуб (который также наверняка останется в команде, разве что сам захочет уйти) принял участие в трех знаковых эпизодах матча. В первом из них был отдан пас между ним и партнером, и соперник в борьбе с другим игроком «Габалы» упал в штрафной площадке, выпрашивая пенальти. К счастью, арбитр заметил откровенную симуляцию и показал нарушителю желтую карточку. На 53-ей минуте при подаче углового Вернидуб, находясь спиной к воротам, правой ногой скинул мяч с линии вратарской на 11-тиметровую отметку, откуда Маммадов послал его в ворота. А ближе к концу матча в контратаке «АЗАЛа» Виталий очень опасно выставлял ногу в собственной штрафной, и соперник упал, вновь апеллируя к арбитру. Касания там не было, да и падение вновь было слишком театральным. Так что арбитр в итоге отреагировал правильно, продолжив игру. Но другой в таком эпизоде при таком движении защитника мог среагировать и по-другому.

В полуфинале турнира «радары» сыграют с «Интером».

Ясин Хамид, отыгравший за «Зире» всего десять минут в первой половине сезона, покинет клуб. Пока неясно, будет ли расторгнут контракт или речь об аренде. Как не известна и следующая остановка уроженца Харькова.