Бельгийский клуб украинца остался без тренера
Главный тренер бельгийского «Генка» Питер Маес в понедельник отправлен в отставку.
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Специалист принял команду в начале сезона 2015/16 и провел во главе команды 81 матч, сообщает «Сегодня».
Причина отставки — неудовлетворительные результаты команды в последние несколько недель.
После 19 туров «Генк» идет на девятом месте в турнирной таблице, в трех последних играх набрав лишь одно очко.
В составе «Генка» в этом сезоне на правах аренды выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, права на которого принадлежат «Шахтеру».
Фото: krcgenk.be.
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