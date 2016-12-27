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27 декабря 2016, 10:50 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Бельгийский клуб украинца остался без тренера

Главный тренер бельгийского «Генка» Питер Маес в понедельник отправлен в отставку.

Главный тренер бельгийского Генка Питер <span class=error>Маес</span> в понедельник отправлен в отставку. Увеличить
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Специалист принял команду в начале сезона 2015/16 и провел во главе команды 81 матч, сообщает «Сегодня».

Причина отставки — неудовлетворительные результаты команды в последние несколько недель.

После 19 туров «Генк» идет на девятом месте в турнирной таблице, в трех последних играх набрав лишь одно очко.

В составе «Генка» в этом сезоне на правах аренды выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, права на которого принадлежат «Шахтеру».

Фото: krcgenk.be.

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